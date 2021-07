Les plus pessimistes diront qu’Anderlecht n’a plus gagné un match depuis trois mois (le 18 avril à Saint-Trond) après des playoffs sans victoire et trois nuls en préparation. Les plus optimistes souligneront que le Sporting a fait bonne figure dans les amicaux de samedi, d’abord avec les gamins contre Utrecht (1-1) puis face à l’AZ (1-1), qui n’a pu égaliser que quand le onze type actuel n’était plus sur la pelouse. La vérité se situe probablement entre les deux : les Mauves ont déjà quelques bonnes bases à deux semaines du derby contre l’Union, mais il manque deux ingrédients essentiels pour qu’ils soient compétitifs.

(...)