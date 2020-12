Gianni Bruno: "On peut être satisfait avec un point, les deux équipes pouvaient l'emporter. On a eu des difficultés au milieu. On a montré une bonne mentalité en revenant bien dans le match. C'est un nul logique. L'état d'esprit est bon et le fait d'avoir gagné deux matchs nous a donné de la confiance. Cela va être difficile jusqu'au bout mais il faut prendre match par match. Ma première intention est d'enrouler du gauche en un temps. J'ai essayé, c'est rentré et tant mieux pour moi."



Vincent Kompany: " On doit gagner ce match, on perd des points ce soir. Au niveau de l'engagement, je ne vais pas leur jeter la pierre, je vais leur dire qu'il faut encore travailler et que ça va payer. Je n'aime pas faire l'analyse à chaud. On doit faire une analyse objective pour progresser. Yari nous a donné tout ce qu'on voulait aujourd'hui, il s'est senti libéré. Il lui a manqué son petit but. Il a montré une bonne version de lui-même. Il nous manque la capacité de terminer un match mais en tant qu'entraîneur je vais les motiver pour qu'ils s'améliorent. Je vais utiliser la pression extérieure pour réaliser de meilleures performances."



Francky Dury: " Anderlecht a beaucoup de technique et de jeunes joueurs mais je regrette les deux buts encaissés. On a montré beaucoup de caractère pour égaliser. L'état d'esprit de ces dernières semaines est très bon, on a retrouvé de la confiance. Les joueurs étaient déçus du match nul dans les vestiaires, c'est une bonne chose. Ce n'est pas la faute du jardinier, il est très bon, mais il est vrai que le terrain était en mauvais état."