Le souvenir de la saison passée est encore vivace à Anderlecht. Le 20 mai dernier, Bruges était sacré champion au Parc Astrid. Une humiliation pour le Sporting et ses supporters. Mais les Topper du printemps peuvent aussi rappeler d’excellents souvenirs aux fans mauves. Ce vendredi 6 mai, cinq jours après le duel de ce dimanche en playoffs, on fêtera le dixième anniversaire du titre 2011-2012 remporté après un duel haletant contre les Blauw en Zwart dans ce qu’on appelait encore le stade Constant Vanden Stock.

À l’époque, les yeux étaient aussi tournés vers la France qui venait d’élire François Hollande comme président de la République, emmenant ses conseillers à l’Elysée, dont l’anonyme Emmanuel Macron. Les choses ont bien changé et le constat est valable aussi chez nous. En 2012, Anderlecht est l’équipe pleine d’expérience qui joue la Ligue des champions quasi chaque année et qui est d’office favorite pour le titre. Le Club Bruges tente, lui, de revenir petit au petit au sommet avec des jeunes joueurs plein de potentiel. Bref, les rôles étaient inversés.

Quand Anderlecht reçoit Bruges ce 6 mai 2012, lors de la huitième des dix journées de playoffs, personne ne doute du titre, même s’il faut un point pour être mathématiquement champion. "On a déjà planifié la fête qu’on fera", explique Cheikhou Kouyaté dans la presse. La direction, elle, commande 1 500 bouteilles de champagne. Après avoir célébré des titres sur la pelouse brugeoise (en 1986 et en 2010), le RSCA veut, pour la première fois de son histoire, triompher sur sa pelouse face à son grand rival. "Je veux éviter ce scénario. Pour un Brugeois, c’est ce qu’il y a de plus cauchemardesque", admet l’un des jeunes assistants de Christoph Daum, un certain Philippe Clement.

© BELGA

Les supporters ne veulent pas manquer l’événement. Le jeudi avant la rencontre, la file devant le ticketing s’étale sur plus de 200 mètres. Il reste 3 000 tickets en vente et certains étaient devant les guichets depuis 6h, trois heures avant l’ouverture. Tout n’est pas rose pour autant. Les supporters sont déçus par les joueurs et les joueurs sont fâchés sur les supporters. La faute à des coups de sifflet après la laborieuse victoire contre Gand la veille (1-0). "On n’a pas compris la réaction des fans. On était énervé dans le vestiaire", admet Kouyaté. "Sont-ils au courant qu’on est tout près du titre ?", s’énerve Guillaume Gillet.

Vomissement, boycott et scouting de luxe pour Biglia

La perspective d’un 31e titre efface vite les rancœurs. Sauf chez Matias Suarez. Il a pris un carton jaune contre Gand et est suspendu pour le match du titre. Pas de bol : Claudio Gugniali, l’adjoint du sélectionneur argentin Sabella, a fait le déplacement jusqu’à Bruxelles pour le scouter contre Bruges. Il ne verra qu’un Lucas Biglia malade mais qui tiendra quand même sa place après avoir vomi plusieurs fois durant la semaine.

Biglia, élu joueur de la saison par la fédération des supporters juste avant le match, avait soutenu un autre joueur suspendu : Marcin Wasilewski, puni de six rencontres pour avoir donné un coup de coude au Trudonnaire Peter Delorge. Déçu par le traitement journalistique de l’information, le milieu argentin avait même organisé un boycott de la presse pendant plusieurs jours au début de playoffs où le Sporting ne gagne qu’un seul de ses quatre premiers duels.

L’ambiance autour de l’équipe n’était pas celle qu’on pouvait imaginer avant un titre. La Belgique du football parlait déjà de "petit champion". Ce qui avait le don d’énerver la direction mauve. "Vous connaissez des petits champions, vous ?, s’interrogeait Roger Vanden Stock. D’accord, Barcelone est un grand champion mais quand on est champion, on est champion. Que doivent dire les autres équipes alors ?" La pression est là depuis les éliminations en Coupe de Belgique (contre Rupel Boom en huitièmes de finale) et en Europa League (contre l’AZ en seizièmes). Avec un trio offensif composé de Suarez, Jovanovic et Mbokani, les supporters attendaient plus de spectacle. Et ça retombe sur l’entraîneur Ariël Jacobs, pris en grippe par une bonne partie du public.

La journée du 6 mai 2012 arrive enfin. Le stade est plein pour la première fois en playoffs. Mais les raisons de s’enflammer son rares. On se dirigeait vers un suffisant mais triste 0-0 quand Lestienne surprend Proto. Le champagne est remis au frais et les doutes ressortent : le Club peut-il encore revenir lors des deux dernières journées ? Il reste 20 secondes à jouer quand Almebäck fait chuter Mbokani dans le rectangle. L’arbitre Boucaut n’hésite pas et donne un penalty. "J’ai bien vu la tête du défenseur brugeois. Il ne regardait pas le ballon mais l’attaquant. Il lui a mis un tampon en serrant les dents. Aucun doute, c’est penalty", expliquera le referee par la suite. Les fans brugeois sont moins d’accord et certains tentent de quitter leur zone. La police doit intervenir pour ramener l’ordre.

© BELGA

Pendant ces secondes qui deviennent des minutes, Gillet tient le ballon dans ses mains. Il s’est jeté dessus pour botter le penalty. Mbokani était venu aux nouvelles mais personne ne s’était vraiment bousculé pour frapper. "Chapeau, je n’aurais pas voulu être à sa place", félicitera le président Vanden Stock par la suite. Le Liégeois fixe le sol jusqu’à ce qu’il puisse enfin tirer. "Il m’avouera plus tard qu’il était en train de se dire qu’il avait fait une belle connerie en prenant ce penalty", rigole Dominique Gillet, son papa. À côté, sa compagnie Marie n’ose pas regarder et, avec le stress, broie la main de Barbara Proto.

Le bluff de Gillet face à son ex-partenaire

Le calme est revenu est Gillet peut enfin s’élancer face à Jorgacevic. "Je lui avais shooté des centaines de penalties à l’entraînement quand on jouait à Gand. Il me connaissait parfaitement mais je savais quel côté il imaginait que j’allais choisir. J’ai pris l’autre et ça a marché. C’est le plus beau penalty de ma carrière." Daum ne l’a pas vu. Il est rentré au vestiaire juste avant. Les Brugeois sont dégoûtés par l’arbitrage. Pas tellement par le penalty mais par plusieurs phases dans le match. "C’est un scandale", lâche Blondel à propos d’un Alexandre Boucaut qui travaille à Ath dans une agence bancaire… Belfius, le sponsor principal du Club. "C’est bien la preuve que je savais faire la part des choses", se défend-il. Le patron des arbitres l’écartera quand même des matchs de Bruges pour plusieurs mois. Ce qui n’empêchera pas deux supporters brugeois d’obtenir le numéro de téléphone de referee et de l’inonder d’insultes par SMS pendant quelques jours…

© BELGA

© BELGA

Le Parc Astrid s’en moque. C’est déjà la fête dans les tribunes et sur le terrain. La police avait interdit l’envahissement du terrain et un podium est monté à la hâte. Chaque membre du noyau A est appelé un à un par le speaker. C’est à chaque fois l’ovation sauf pour Jacobs accompagné par quelques sifflets. On ne le sait pas encore mais ça finira de convaincre l’entraîneur de s’en aller. Après avoir entretenu un faux suspense pendant plusieurs jours, il officialise son départ après le dernier match, le week-end suivant. Puis il s’engage au FC Copenhague la semaine d’après. John van den Brom débarquera fin mai avec des promesses de beau football : "Je pense comme Louis van Gaal", déclare-t-il lors de son arrivée.

Mots croisés puis sale tour au Club pour Jacobs

Mais avant ce feuilleton, il y a eu la fête à Anderlecht. Retraité depuis six ans, Pär Zetterberg descend sur la pelouse avec son papa qui fêtait son 70e anniversaire. Il est suivi par Romelu Lukaku, qui avait signé à Chelsea l’été d’avant. "J’ai marqué deux buts dans cette campagne. C’est un peu mon titre aussi mais je n’ai pas osé toucher la coupe, je n’ai pas eu assez d’impact. Je reviendrai un jour au RSCA pour gagner d’autres trophées. Ce sera en fin de carrière, je pense quand j’aurai 29 ans", annonce celui qui fêtera son… 29e anniversaire le 13 mai. Sera-t-il le remplaçant de Zirkzee cet été ? Il risque plutôt de repousser son retour de quelques années.

Avant de prendre la direction du Pantalone, un restaurant italien à Molenbeek, les joueurs posent pour la photo souvenir du titre. Tout le noyau est là et il y a même un invité surprise. Un visage inconnu qui intrigue les supporters anderlechtois. Est-ce un futur transfert ? On apprendra plus tard qu’il s’agissait de Bob N’Shuti Wade, un Néerlandais d’origine sénégalaise ami de Kouyaté. Il suivra les joueurs jusqu’au Carré, la célèbre boîte à Willebroek. Le jeune Praet s’inquiète : "Je n’aurai 18 ans que la semaine prochaine. Vont-ils me laisser rentrer ?" Les videurs seront évidemment magnanimes et le gamin du Sporting découvre un monde nouveau. Plusieurs autres footballeurs sont déjà là, dont Jonathan Legear, Anthony Vanden Borre et Emile Mpenza. Plus riches de 100 000 € chacun grâce à la prime de titre, les Anderlechtois fermeront la boîte au petit matin.

© BELGA

Jacobs avait quitté la fête bien plus tôt, avant même le restaurant. "J’étais au lit à 23 h 30 et je me suis endormi en faisant des mots croisés", expliquera-t-il. Il faut dire que le Sporting n’est pas encore totalement soulagé malgré le titre. Tous les regards sont tournés vers la finale de la Ligue des champions, à l’Allianz Arena de Munich. Si le Bayern bat Chelsea, Anderlecht sera directement qualifié pour les poules. Vanden Stock est dans le stade le 19 mai 2012, tout comme Gillet, grand supporter des Bavarois de toute manière. Mais Didier Drogba fait retomber l’enthousiasme : il marque le tir au but décisif pour les Blues et, comme Bruges, le RSCA doit se farcir des tours préliminaires. Le Sporting y survivra (Ekranas puis Limassol) mais pas le Club, sorti par… le FC Copenhague de Jacobs.