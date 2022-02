Les Mauves n’ont plus marqué de plein jeu depuis plus de trois matchs.

Nous avons une équipe qui se nourrit de ses buts." Vincent Kompany n’a, après le nul à Eupen, pas caché sa volonté de vouloir marquer un but de plus que son adversaire à chaque match. Quitte à parfois prendre des buts.

Penser à marquer avant de vouloir éviter d’encaisser. Tout ce qu’il y a de plus honorable et même agréable pour le spectateur neutre, garanti d’assister à des buts. Entre la théorie et la pratique, il y a un monde.

Anderlecht vient de passer trois rencontres complètes sans inscrire le moindre but de plein jeu. Face à Eupen, ils ont dû s’en remettre à deux penaltys pour arracher le nul. Ils sont restés muets face au Cercle et l’Union.