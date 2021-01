Elles sont toutefois biaisées. Les quatre derniers buts de Lukas Nmecha sont des penaltys. Il n’a plus marqué de plein jeu depuis le 15 décembre.

Il avait alors ouvert le score d’une frappe du gauche face à Ostende. Il est donc sur une série de sept matchs sans le moindre but de plein jeu. En y ajoutant les 72 minutes après son goal lors de la rencontre face aux Côtiers, on arrive à un total de 702 minutes sans marquer sur une autre phase qu’un penalty.

Il n’a pas non plus donné le moindre assist depuis le début de saison. Une passe plus difficile pour l’international allemand U21, résumée dans une stat lors de son match contre Mouscron : 0,05 but "attendu" (donc quasiment aucune occasion) en dehors de son penalty.