Ivan Obradovic va quitter Anderlecht, a annoncé le RSCA sur Twitter lundi. Le contrat du latéral serbe de 30 ans arrive à échéance le 30 juin.

"Quatre années de #37 (le numéro du joueur, ndlr) touchent à leur fin! Merci Ivan Obradovic et bonne chance pour ton avenir", a écrit le club.

Obradovic est arrivé au stade Constant Vanden Stock en juillet 2015 en provenance de Malines. Obradovic a porté à 90 reprises le maillot d'Anderlecht, marquant un but et délivrant sept assists. Avec les Mauve et Blanc, il a remporté le championnat 2016/2017. Cette saison, Obradovic n'a disputé que 10 rencontres de championnat.

Obradovic a été formé au Partizan Belgrade. Il était arrivé en Belgique en 2014, à Malines, après être resté quatre ans en Espagne, à Saragosse.

Le latéral compte 27 apparitions (un but) sous le maillot de l'équipe nationale serbe.