On a profité de l’entretien avec Boskamp pour évoquer le sujet Anderlecht et plus spécifiquement la mise à l’écart de Vincent Kompany au profit de Felice Mazzù. "Honnêtement, cela m’a surpris, dit Boskamp, entraîneur d’Anderlecht entre 1992 et 1997, avec un break de quelques mois en 1995. Pendant trois ans, tu n’arrêtes pas de raconter des histoires à la con à la ‘Process’ et ‘In Youth we Trust’, et la direction soutient à fond ce projet. Alors, il faut aussi appuyer ton coach dans la dernière ligne droite."