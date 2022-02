Reafaelov : "C'était un match difficile mais nous sommes bien revenus, notamment en sconde période où nous étions vraiment en contrôle. Maintenant mettre la pression et marquer sur nos occasions, c'est quelque chose qui nous fait souffrir cette saison, mais au moins on revient à 2-2, j'espère qu'on se qualifiera pour la finale au match retour. On crée beaucoup de demi-occasions sans parvenir à concrétiser, on a eu pas mal de malchance sur les derniers matchs mais j'ai confiance en notre style de jeu, en notre travail. La confiance viendra avec les résultats, les deux dernières défaites ont eu un petit impact sur l'équipe mais il faut se reconcentrer sur dimanche où il faudra prendre les trois points"

Peeters : "C'était difficile de jouer sans 3/4 joueurs qui jouent d'habitude mais on a essayé. C'était le maximum que l'on peut faire, c'est vrai que c'était défensif mais j'espère que dans un mois les absents reviendront, cela nous fera plus de possibilités pour vraiment jouer. Ca va être dur lors des prochains matchs, je crois qu'on va jouer jusqu'au bout pour se sauver mais c'est comme ça".

Kouamé : "Je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais si on veut arriver en finale et gagner le titre il faut gagner ce genre de match. C'était un match aller mais on devait le gagner. Dieu merci on ne l'a pas perdu, on a une deuxième chance, on espère que le match retour sera en notre faveur. Mais il n'y a pas de doutes. C'est comme quand on a commencé le championnat : des difficultés mais on a su retourner la situation et enchainer les victoires, il faut faire ce que le coach nous demande. Ce n'est pas comme si on était parti en vacances et qu'on avait tout oublié, on va continuer à bosser, faire ce que le coach nous demande et ça ira".

Kompany : "On a joué quasiment tout un match à l'entrée de leur rectangle, on a eu des frappes, des occasions, mais on aurait pu être plus tueurs, dans le dernier geste on n'a pas été assez réaliste. C'était le genre de match qui nous convenait, dans le sens où quand une équipe joue aussi bas, en général ça nous réussit mais aujourd'hui on n'a pas été agressifs dans le dernier mouvement. Je me ferais du souci si on ne se créait pas d'occasion. Dans les points positifs, on s'est battus pour arracher le 2-2 pout tout garder en main à la maison. On doit gagner chaque match à Anderlecht et dans la perspective du championnat, en étant pourchassé on ne peut pas perdre de points, on a été longtemps dans ce rôle de chasseur pour savoir que ce n'était pas facile. Je pense qu'il faut qu'on se recentre sur cette envie de marquer. Si on marque, on tourne bien. C'est classique mais d'autres équipes sont plus focalisées sur leur assise défensive, nous on joue pour marquer".

Kramer : "Je n'ai pas encore revu la phase du dernier penalty mais je suis sûr qu'on ne méritait pas cela. Après le premier penalty on a eu un peu de mal à revenir mais les gars l'ont fait avec pas mal de jeunes dans le onze, on était bien organisés, on a eu des occasions, on leur a posé des problèmes. En seconde période on a perdu le ballon trop vite mais on a bien défendu, il y a eu moins d'occasions. On peut tirer de la confiance car on a bien abordé ce match, je leur dirai demain, on a posé des problèmes à pas mal de bonnes équipes".