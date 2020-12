Antoine Colassin: "J'ai retrouvé le sourire. Ces petites minutes me font plaisir. Je me suis remis en question, ce n'était pas évident. Cette période m'a énormément appris et maintenant cela fait plaisir de jouer. Maintenant je veux continuer comme ça pour avoir plus de temps de jeu. On a fait un bon match, on aurait pu marquer plus de goals mais dans l'ensemble le groupe peut être content. La saison est encore longue et il faut prendre match par match."

Hannes Delcroix: "On a bien commencé la rencontre, avec beaucoup d'intensité. On a préparé le match comme il fallait, on savait bien comment le Beerschot jouait mais c'est sur le terrain qu'on doit le montrer. Je ne sais pas si c'est notre meilleur match mais le prochain devra être encore meilleur. Tau est un très bon joueur, on verra s'il part, je ne sais pas."

Vincent Kompany: "On a bien représenté tout ce sur quoi on a travaillé aussi longtemps. Certains principes sont de mieux en mieux adaptés. Je tire mon chapeau au Beerschot qui est venu disputer cette rencontre dans des conditions difficiles. Ils ont montré un bon exemple. Dans l'organisation et la communication, mes joueurs étaient très bons. Ils avaient tout sous contrôle. J'espère qu'ils continueront à progresser l'année prochaine. On a eu beaucoup d'occasions, maintenant il faut marquer plus de buts. Peut-être que Tau n'a pas marqué ce soir parce qu'il a gardé ses buts pour janvier et qu'il décide de rester. Je ne connais pas encore son choix. Si le chapitre s'achève aujourd'hui, il est très positif."

Hernán Losada: "On perd beaucoup plus que trois points. On a beaucoup de joueurs avec des crampes et des blessés, nous n'étions pas prêts à jouer ce match-là. On perd deux joueurs importants sur blessure aujourd'hui. Le fait d'avoir un test négatif ne veut pas dire que tu es fit pour jouer. On a beaucoup de joueurs qui ne se sont pratiquement pas entraînés avant ce match. C'est difficile pour la suite. Je ne veux pas qu'on arrête la compétition mais le mois de janvier sera très dur. Venir avec quinze joueurs testés positifs, c'est encore plus dur. C'est dommage parce qu'on perd beaucoup plus que trois points, on perd des joueurs pour l'avenir."



Mike Vanhamel: "Il n'y a pas penalty, il ne fait pas de geste vers le ballon. On n'a pas été à notre niveau aujourd'hui. Plus de la moitié de l'équipe ne s'est pas entraînée la semaine dernière. Le seul entraînement en groupe qu'on a eu, c'était hier. Les Bruxellois ont fait le jeu qu'ils voulaient après l'ouverture du score. On leur a donné de la confiance mais on savait que cela allait être difficile au vu des circonstances."



Marius Noubissi: "On savait que ça allait être compliqué face à une très bonne équipe d'Anderlecht. On a eu beaucoup de joueurs malades donc la préparation a été difficile mais ils méritent la victoire. J'ai été touché par la Covid, ça m'a affecté durant une semaine mais maintenant ça va. On va continuer à travailler pour donner le meilleur de nous-mêmes. Si on travaille et qu'on se repose bien, on peut bien gérer le mois de janvier."