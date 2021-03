Le 7 février, Anderlecht bat Genk (1-2) avec un premier but attribué à Vukovic contre son camp mais provoqué par une belle frappe d’Amuzu puis un second d’Ait El Hadj sur un assist de Sambi Lokonga. Du 100% made in Neerpede, comme pour valider la politique de jeunes du club. Une politique où Jean Kindermans, le patron du centre de formation depuis 2005, prend de plus en plus d’ampleur tout en restant volontairement discret. Même s’il a des choses à dire. La preuve.





Comment jugez-vous les prestations des jeunes dans le noyau A cette saison ?

"Il y a beaucoup de hauts et de bas mais c’est chaque année la même chose. Vous vous souvenez des matchs de Lukaku à 16 ans ? Il n’était pas toujours bon, hein. Quand je le vois aujourd’hui, c’est un joueur totalement différent. Le talent est suffisant pour intégrer Anderlecht mais il ne suffit pas pour prester tous les trois jours. La différence avec avant, c’est l’encadrement autour des jeunes. Quand Kompany ou Scifo ont débuté, excusez-moi, mais c’était autre chose autour d’eux."



(...)