Stijn Vreven (ex-NAC) dévoile pourquoi le RSCA a débauché ce coach des gardiens.

NAC Breda a confirmé ce que nous avions annoncé au début de la semaine : l’entraîneur des gardiens Jelle Ten Rouwelaar (39 ans) rejoint Anderlecht.

Tiens, est-ce que Max De Jong (qui a encore un an de contrat et qui n’a pas été viré) ne faisait pas du bon boulot ? Pourtant, tous les gardiens qui ont travaillé avec lui depuis 2012, étaient plein d’éloges. Et tiens, Anderlecht a quand même dû payer une (petite) somme pour débaucher Ten Rouwelaar, alors que les caisses sont déjà vides ?



En fait, c’est Vincent Kompany qui a insisité pour que Ten Rouwelaar vienne. NAC a beau être 5e en D2 et Ten Rouwelaar n’a jamais été un gardien exceptionnel, mais il a séduit Kompany lors d’une visite à Manchester City, qui a un partenariat avec NAC. Visiblement, il travaille selon les principes de City.



Stijn Vreven a été entraîneur à NAC. “Ten Rouwelaar allait souvent à Manchester pour améliorer sa façon de travailler” , dévoile le dernier coach de Lokeren. “C’est là qu’il est entré en contact avec Kompany. Il défend toujours à fond ses gardiens. Quand j’osais faire une remarque, il disait que j’étais anti-gardiens (Rires) .”

Le jeune Gantois Jorn Brondeel, actuellement à Twente, a eu Ten Rouwelaar à NAC. “C’est un vrai passionné. Et il exige de ses gardiens qu’ils travaillent à fond. Il explique tout à l’aide de vidéos, et met toujours la barre plus haut.”