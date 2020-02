Belle opération pour les Mauves, qui prolongent le contrat de leur pépite de 17 ans jusqu'en 2022.

C'est ce qu'a annoncé le RSCA sur son compte Twitter et sur son site officiel. Si cela n'assure pas forcément au club de conserver le joueur pour encore deux ans, les Bruxellois protègent la valeur marchande de leur pépite en repoussant la fin de son bail.

“En tant que jeune joueur, vous ne pouvez rêver mieux que le RSC Anderlecht. Ici, chaque jeune peut acquérir de l'expérience au plus haut niveau. Chaque jour, j'apprends quelque chose de mes entraîneurs et de joueurs expérimentés, avec un énorme palmarès, comme Vincent Kompany et Nacer Chadli. De plus, je joue avec des garçons avec lesquels j'ai aussi grandi chez les jeunes. Nous nous comprenons tous très bien et nous nous entendons bien. C'est une étape réfléchie et logique dans ma jeune carrière”, explique le talent belge suite à cette prolongation de contrat.

Le directeur sportif Michael Verschueren est évidemment ravi: “En prenant cette décision, il suit les traces de Romelu Lukaku, Leander Dendoncker, Dennis Praet, Youri Tielemans et de nombreux autres jeunes talents qui ont posé les bons choix pour en arriver là où ils en sont aujourd'hui. Je tiens également à remercier le staff et la formation des jeunes pour leur engagement et leur compétence. Ils ont pris une part importante dans le développement de Jeremy.”



Doku sera suspendu ce dimanche pour la réception d'Eupen.