Via Twitter, le Diable a laissé un message aux supporters anderlechtois. "Tout est allé très vite ces derniers jours. Quand Rennes est venu avec son projet et la Ligue des Champions, j'ai voulu accomplir ce qui est un rêve pour moi. Mais je pars avec une douleur au coeur. Je quitte mon club formateur où j'ai connu beaucoup de choses. Je m'en vais aussi avec la fierté de m'inscrire dans la lignée de Romelu Lukaku et Youri Tielemans. Je vous embrasse et merci de m'avoir soutenu."