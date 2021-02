Bien que le derby bruxellois en Coupe de Belgique se tenait à huis clos jeudi dernier en raison des mesures sanitaires en vigueur, des supporters étaient parvenus à lancer des fumigènes depuis l'extérieur du stade. Le match avait ainsi dû être interrompu quelques instants.

Aujourd'hui, par voie de communiqué, le RSCA a confirmé la culpabilité de ses propres supporters et a condamné cet acte: "Des engins pyrotechniques ne sont pas tombés bien loin des joueurs des deux camps. Des dégâts ont aussi été constatés dans le parc Duden", peut-on lire, "Le RSCA rappelle que l’utilisation de matériel pyrotechnique n’a absolument pas sa place dans un stade de football et que ce type de comportement porte atteinte à l’image du club. Ces pratiques peuvent également provoquer des amendes et des sanctions pouvant aller jusqu’à des matches à huis clos. Nous insistons sur le fait que la sécurité des fans, des joueurs, des arbitres, des stewards, des employés, des médias et du club doit être garantie à tout moment. Nos fans nous manquent. Nous voudrions vous retrouver le plus vite possible au stade. Mais il y a d’autres manières d’exprimer votre passion", conclut le club de la capitale.