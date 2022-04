Il y a un an, Johan Walem avait été annoncé en grande pompe. Un peu moins de douze mois plus tard, l'ancien sélectionneur des Diablotins repart par la petite porte. Selon le Nieuwsblad, il aurait lui-même démissionné.

Arrivé avec beaucoup d'ambitions, il n'a finalement pas réellement répondu aux attentes. Notamment en étant éliminé avant la phase de groupe de la Ligue des champions avec une défaite contre la petite équipe croate d'Oshiek.

Alors qu'elles avaient écrasé la Super League l'an dernier, les joueuses ont eu un peu plus de difficultés cette saison. Surtout contre les OHL Ladies. Cependant, de ce côté, le bilan reste positif avec cinq points d'avance et trois matchs à disputer en championnat. Le RSCA Women est également toujours en course pour décrocher la Coupe de Belgique.

Le vrai point de discorde s'est joué dans les coulisses. Il y a deux mois, une rumeur a circulé dans les travées du Lotto Park: le RSCA comptait économiser de l'argent sur le budget déjà très limité dédié au foot féminin. Ce qui a eu le don de ne pas satisfaire l'ambitieux Walem. Ces dernières années, les Mauves sont parvenus à attirer des joueuses du calibre de Tessa Wullaert ou Tine De Caigny. Une plus-value incroyable pour le championnat belge et l'équipe fanion. Mais ce type de transfert va appartenir au passé.

Récemment, le CEO Peter Verbeke avait déjà voulu rassurer tout le monde en déclarant qu'aucune économie ne serait faite sur l'équipe féminine. Tout en avouant que l'accent allait être mis sur les jeunes.

Toujours selon nos confrères, Johan Wallem pourrait rester mais dans un rôle différent. Reste à trouver lequel.