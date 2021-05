« Je ne suis pas déçu », disait VdB. « L’écart avec Anderlecht reste le même, et c’est ce qui compte. On ne méritait certainement pas de gagner. On peut déjà être content avec un point contre un bon Anderlecht. »



Contre Bruges, Genk avait été excellent en seconde mi-temps. Vanden Brom : « Je n’ai pas reconnu mon équipe avant le repos contre Anderlecht. Qu’est-ce que le rythme de notre jeu était bas ! Je ne cherche pas d’excuses, mais le fait que le match ait débuté plus tard, peut être une explication. »



Van den Brom n’était pas tendre avec le retard du VAR. « C’est ridicule que ce bus soir arrivé en retard. Nous avons tout programmé en détail pour être prêts à 20h45. Et puis on est victimes de cette blague ? Cela m’a vraiment fâché. »Et sa dispute avec l’arbitre, qui lui a coûté la carte jaune ? « Je ne regrette pas ma réaction. Je ferai la même chose si la même situation se produit samedi. Sans le savoir, j’ai peut-être réveillé mon équipe (Rires). »