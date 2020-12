Josh Cullen était au cœur de la phase du but de Charleroi. C’est lui que Mustapha Bundu a tenté de joindre sur la phase amenant le 1-0. "Mais je ne veux blâmer personne", dit-il. "Nous perdons en groupe."

Étant l’un des joueurs les plus expérimentés du noyau, il a défendu ses équipiers sans les excuser pour autant.

"On doit mieux gérer les fins de match. On est fatigués mais l’esprit doit rester clair pour prendre les bonnes décisions. Ce n’est pas un problème mental car on a bossé sur la gestion de fin de match. J’espère que c’est une rechute unique, pas une nouvelle habitude."