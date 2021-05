Après le tout premier match de Josh Cullen à Anderlecht, on avait écrit que le Sporting devrait être capable de facilement former ce genre de porteur d’eau dans la ligne médiane, au lieu de l’importer de l’étranger. On s’était lourdement trompé : l’Irlandais de 25 ans est un garçon précieux qu’on trouve justement de plus en plus difficilement dans le football d’aujourd’hui. Les joueurs pensent d’abord à eux quand Cullen ne songe qu’à l’équipe. Sur la pelouse et en dehors de celle-ci. Une bénédiction pour un groupe et pour un coach. Alors, avec du retard, sorry, Josh !