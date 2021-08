On sent que Joshua Zirkzee a été formé par un club du top mondial : il est entraîné à ne pas dire de bêtises lors de ses interviews. Un exemple : "Si je serais content de marquer 20 buts cette saison ? Je ne me suis pas fixé d’objectif. Je vais essayer de marquer le plus possible. Cela me ferait aussi plaisir de donner des assists à Benito, avec qui je m’entends bien."

Vous avez failli donner un assist avec des crampes aux mollets.

"(Rires) Oui, je dois encore m’habituer à jouer 90 minutes. Je n’ai pas joué depuis longtemps. J’ai franchi un cap en tenant le coup 86 minutes."

Vincent Kompany vient de dire qu’on ne peut pas oublier que vous n’avez que 20 ans, même si on vous donnerait 28 ans.

"Je me sens vraiment encore un gamin de 20 ans. Mais ça fait plaisir d’entendre cela du coach."

Aux Pays-Bas, on déplore que vous n’ayez pas signé à Feyenoord.

"Je sais. Mais, après mon premier entretien avec Kompany, j’ai directement été séduit. J’ai toujours admiré Kompany comme footballeur et j’ai senti sa confiance dès le début. C’est mon choix. Ce qu’on en pense aux Pays-Bas, ce n’est pas mon affaire."

Les Pays-Bas ont une tradition de grands attaquants. Quel est votre exemple ?

"Il y en a beaucoup, mais si je dois en citer un, c’est Van Basten. Et actuellement, c’est Lewandowski, avec qui je me suis entraîné au Bayern."

On a beaucoup parlé de votre énorme occasion ratée en amical avec le Bayern contre l’Ajax.

"Maintenant, j’en rigole, mais je ne rigolais pas au moment même. J’ai été très bête en ne poussant pas le ballon au fond. C’était enfantin. Cela ne m’arrivera plus. J’ai appris ma leçon. J’essaie d’oublier cette mésaventure."

Vous pouvez déjà comparer le championnat belge avec la Serie A, où vous avez joué avec Parme?

"Anderlecht est dominant, contrairement à Parme, mon ex-club. En Serie A, un attaquant a moins de temps qu’en Belgique."

Ce sera spécial pour vous de jouer contre Vitesse jeudi ?

"Non. Peu importe contre qui on joue. Vitesse est une bonne équipe, mais nous aussi. Ce seront des matchs serrés."