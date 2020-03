Joveljic déçoit depuis son arrivée, mais Luka Adzic, son meilleur ami, n’a aucune crainte.

On nous l’avait vendu comme un voleur de buts à la Pippo Inzaghi. Hormis la rose qu’il a involontairement piquée à Michel Vlap sur le terrain de Beveren, Dejan Joveljic n’a pourtant pas encore convaincu grand monde depuis son arrivée à la fin du mercato hivernal. Ni dans les statistiques ni dans le jeu, où il peine dans les combinaisons, sans même réussir à peser sur la défense adverse. Faut-il déjà s’inquiéter sur la valeur du Serbe prêté par Francfort ? "Non", répond Luka Adzic, le meilleur ami de Joveljic.

Loué par le RSCA au FC Emmen (D1 néerlandaise), Adzic tient à défendre son compatriote. "Il faut laisser du temps à Dejan, même si on arrive dans la partie décisive du championnat. Je suis convaincu qu’il va rapidement se mettre à marquer des buts. Beaucoup de buts même, vous verrez. Dejan a quelque chose d’inné : le sens du but. C’est vraiment un talent exceptionnel dans le rectangle. Il n’a pas beaucoup joué en Allemagne et il a juste besoin de quelques matchs pour retrouver ses sensations. Il est de toute manière aussi utile sans marquer car il bosse beaucoup défensivement. Il participe constamment au pressing."

Équipiers à l’Étoile rouge de Belgrade et chez les U21 serbes, Joveljic et Adzic sont très proches. Et quand l’attaquant de Francfort a reçu un appel d’Anderlecht, il s’est directement tourné vers son ami. "J’ai dit à Dejan de foncer et de signer au Sporting", explique Adzic. "Cela va peut-être surprendre les gens vu que je n’ai pas encore eu beaucoup de réussite en Belgique mais je conseillerais à tous mes amis de jouer à Anderlecht. C’est un club formidable."

Adzic espère avoir sa chance au RSCA cet été

Cet été, Joveljic et Adzic vont se croiser : l’un retournera à Francfort pendant que l’autre retrouvera Anderlecht. "J’espère un jour rejouer en club avec lui, mais chacun sa route. On s’est quand même déjà vus quelques fois à Bruxelles dans l’un des nombreux excellents restaurants de votre capitale", sourit Adzic. "Personnellement, j’espère avoir à nouveau une chance la saison prochaine au Sporting. J’y crois vraiment. Mais c’est le staff qui décidera à la reprise. En attendant, je me plais bien à Emmen. Cela fait quelques matchs que je commence à jouer avec l’équipe. Je retrouve le rythme et j’aime le foot qu’on développe. C’était un bon choix ici."