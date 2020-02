Un Serbe et un Croate. Un souriant et un plus distant. Jeudi, Anderlecht a présenté Dejan Joveljic et Marko Pjaca, les deux locations du 31 janvier. Deux profils offensifs qui doivent relancer la 11e attaque de Pro League dans la course aux playoffs.Tous les deux ont laissé une bonne impression cette semaine à l’entraînement et devraient disputer leurs premières minutes avec le Sporting ce vendredi à Gand.

Un peu précipités par les nombreuses absences, leurs débuts seront scrutés : faudra-t-il ranger Joveljic et Pjaca dans la catégorie des prêts ratés de janvier, avec les Marin, Rolando et autre Djuricic, ou seront-ils de vraies bonnes pioches du mercato, comme Bolasie l’année passée ? Avant les premiers éléments de réponse, ils ont accepté de répondre aux questions qui fâchent.