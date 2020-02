On aura beau avoir tout le data possible et les analystes vidéo qui vont avec, le football ne sera jamais une science exacte. Qui aurait pu prévoir qu’Anderlecht, avec sa liste d’absents longue comme le bras de Luckassen, embêterait autant Gand, l’équipe du moment invincible chez elle ? Vendredi, le Sporting est même rentré avec des regrets malgré son point.

(...)