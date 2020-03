L'action de prêt participatif (crowdlending) lancée par le club de football d'Anderlecht fin janvier, en collaboration avec le fournisseur d'énergie Eneco, a permis de récolter les 100.000 euros espérés, en lien avec le placement de panneaux solaires au centre d'entraînement du club à Neerpede, a annoncé vendredi le RSCA.

"Moins de deux mois après le lancement du projet de panneaux solaires au centre d'entraînement de Neerpede, le montant total de 100.000 euros a été intégralement récolté grâce à un financement participatif des fans. Des centaines de supporters ont investi 50, 100 ou 500 euros dans le projet et ils contribuent ainsi au caractère durable du club. Ils recevront un joli rendement annuel de 4% sur le montant investi et leur nom sera bientôt immortalisé sur un Wall of Fame à Neerpede", se réjouit le club dans un communiqué.

Quelque 600 supporters ont participé à ce prêt participatif. C'est la première fois en Belgique qu'un club de football lance ce type de crowdlending.

Au total, 272 panneaux solaires ont été installés sur le toit du centre de formation des jeunes du RSC Anderlecht. Chaque année, les panneaux offriront une économie d'au moins 10.000 euros pour le club sur une base annuelle.

Outre ses ambitions sportives, le RSC Anderlecht entend devenir neutre sur le plan climatique d'ici 2025.