Les deux hommes se trouvent très facilement ces dernières semaines et cela se voit dans les chiffres.

C’est presque devenu un pas de danse. Michel Vlap plonge dans l’espace, Albert Sambi Lokonga lui glisse le cu ir entre deux défenseurs. Une chorégraphie qui semble avoir été répétée.

Et si les mauvais matchs étaient seulement les essais avant la grande première du spectacle qui a eu lieu face à Eupen il y a quelques semaines ?

La rencontre de ce week-end face à Zulte Waregem a encore mis en avant le lien qui s’est créé entre les deux hommes. Sur le 2-0, Sambi a lancé Vlap dans un boulevard laissé par la défense. Une passe du pied gauche qui fait écho à celle de l’extérieur du droit qui avait mis le Néerlandais sur orbite sur le terrain de Waasland-Beveren.

La renaissance de Michel Vlap explique en partie cette connexion. Le Frison a pris confiance après de longs mois de doute durant lesquels ses équipiers l’évitaient et il avait tendance à se cacher.

Depuis une bonne conversation avec les membres du staff technique et un déclic personnel, il s’est réveillé et trouve enfin ses sensations. Cela offre des opportunités à ceux supposés le nourrir de ballons. Eux qui ont dû trop souvent composer sans lui au long de la saison.

Ce fut le cas d’Albert Sambi Lokonga. Le médian a parfois éprouvé du mal à trouver la solution devant lui. Michel Vlap lui en propose désormais. Les hommes se sont échangé le ballon à huit reprises. Vlap est d’ailleurs l’une des trois cibles préférées de Sambi.

Sambi devient décisif

Tout cela a surtout eu comme conséquence de libérer l’un des plus grands talents du RSCA. La conduite de balle et le talent intrinsèque de Sambi Lokonga n’ont jamais été remis en doute.

Ce que beaucoup lui reprochaient, c’est de ne pas toujours utiliser sa fameuse vista à bon escient. À la question "Qu’avez-vous pensé du match de Sambi ?", beaucoup répondaient "discret ou moyen".

Il ne commettait presque pas d’erreur mais n’arrivait pas à être tranchant. Jusqu’à il y a peu, il n’avait donné qu’un seul assist. Beaucoup trop peu pour les qualités qui sont les siennes. Il en a donné trois sur les deux derniers matchs. Ses passes décisives ne sont que la vitrine d’un jeu qui monte en puissance. Il joue plus haut et prend plus de risques dans son jeu.

Depuis le début de saison, il réussit 1,07 passe dans le rectangle par match. Un total doublé sur les trois derniers matchs.

C’est encore plus choquant avec les passes clés (qui auraient pu être un assist). Il a un taux de réussite énorme de 80 %, soit quatre par match avec une pointe à six lors du déplacement à Beveren, depuis le match contre Eupen. Sur tout l’exercice, il n’en réussit qu’une par rencontre.

Il a enchaîné 2 190 minutes de jeu

Selon l’entourage du joueur, son pic de forme s’explique en partie par le creux qu’il a connu. Depuis son retour de blessure (une déchirure des ligaments croisés), il n’a cessé d’enchaîner les matchs.

Il n’a plus manqué une seule minute de jeu depuis le 29 septembre, soit 2 190 minutes de suite. Seul Hendrik Van Crombrugge a plus de temps de jeu que lui au compteur.

Sambi Lokonga a, de plus, la double particularité d’être revenu d’une très longue blessure et de n’avoir qu’une faible expérience de l’enchaînement des matchs.

Ceux qui le connaissent expliquent aussi ses matchs plus discrets par une fatigue liée à l’accumulation des matchs, notamment dans une équipe qui tourne difficilement. "Il a eu un coup de mou", nous glisse-t-on.

Il retrouve désormais un pic de forme. Au bon moment vu que les Mauves doivent gagner ce dimanche.