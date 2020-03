Cinq U21 ont pu s’entraîner avec le noyau A, ce mercredi matin.

Il s’agit de Lucas Lissens (défenseur central), Theo Leoni (médian défensif), Zeno Debast (défenseur central et médian défensif) et les attaquants Niklo Dailly et Mathis Suray. Dailly est le fils de Thierry, président du RWDM. Et Suray est le fils d’Olivier, ex-joueur d’Anderlecht et de Charleroi.