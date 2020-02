Albert Sambi Lokonga a terminé le match frustré : "Je ne suis pas content avec 1 point".

Albert Sambi Lokonga rassure. Dans le jeu aux côtés de Peter Zulj, d’abord ("on a bien fait le boulot après de moins bons matches"). Pour son genou, ensuite.

Après le déplacement au Cercle Bruges, il a senti une douleur au genou qui lui a fait peur. "J’ai eu une petite gêne. Je vais faire le nécessaire pour que tout aille bien pour les prochains matches. Je la sens à l’échauffement puis elle part. Pas de quoi reparler d’opération. Je n’en veux plus."

Albert, vous comme l’équipe avez joué un match solide auquel personne ne s’attendait…

"On parle d’Anderlecht comme d’une mauvaise équipe. Pourtant, chaque fois, nous répondons présents pour les grands matchs. Il nous a manqué pas mal de grands noms, des titulaires, mais on a un effectif compétitif. Ceux qui ont remplacé les titulaires l’ont bien fait."

Repartez-vous heureux avec ce point ?

"Nous sommes déçus voire mécontents. On pouvait prendre les trois points et on les méritait. On a livré un bon match. Certainement l’un des trois meilleurs de la saison."

La finition reste un souci…

"On a eu beaucoup d’occasions nettes mais on ne les met pas au fond. C’est une réalité."

Comment l’expliquez-vous ?

"Je pense qu’il faut être plus tranquille en zone de finition. Prendre plus notre temps."

Croyez-vous toujours aux playoffs I ? Vous laissez encore filer deux points…

"Ça fait longtemps qu’on nous dit que ça va être juste. On n’en parle pas mais tout le monde veut y croire. On sait qu’on n’a pas le droit à l’erreur. On commence nos matches avec un peu plus de stress que d’habitude."

Vous auriez pu être crédité d’un bel assist si Michel Vlap avait été plus efficace ?

"C’est dommage. Mais j’ai aussi loupé des occasions, donc je ne peux pas lui en vouloir. S’il l’avait mise au fond, il m’aurait mis bien (rires)."