S’il y a un joueur d’Anderlecht qui voudrait ne pas partir en vacances dans dix jours, c’est Marco Kana. "Rejouer des matchs c’est du plaisir", dit-il. "Cela faisait longtemps que je n’avais plus enchaîné comme ça. J’ai envie de continuer à jouer. J’ai travaillé très dur pour être prêt quand je recevrais ma chance."

Il a réalisé un bon match, à l’image de son équipe. Seul bémol, ce dernier quart d’heure dominé par l’Antwerp. "On a mal géré la fin de match. Il y a eu un relâchement général. Nous aurions pu gagner 2-0."

Le but est toutefois atteint. Anderlecht jouera au minimum la Conference League la saison prochaine. "Cela fait plaisir d’être qualifié pour l’Europe. On ne va pas se cacher que c’était un objectif. Il reste deux matchs et qui sait ce qui va se passer. La deuxième place qualificative pour la Ligues des champions est toujours atteignable mathématiquement."