Kara Mbodj (31 ans) fait le point sur sa carrière :

De son appartement, on aperçoit presque le Lotto Park. Kara Mbodj serait plutôt du style à parler du Stade Constant Vanden Stock. L’histoire du club et sa tradition sont ancrées dans la peau du Sénégalais. Il est d’ailleurs en plein dans ses démarches afin d’obtenir sa nationalité belge et s’y installer.

"La Belgique est mon deuxième pays et Anderlecht, ma deuxième maison. J’y ai mes plus beaux souvenirs de joueur professionnel. J’y ai vécu mes rêves, comme celui de jouer la Ligue des champions. Puis, ça a cliqué entre la Belgique et moi."

Dans la conversation avant de lancer l’enregistreur, Kara nous a confié penser quitter Anderlecht pour se diriger dans une commune plus verte et plus huppée du sud de la capitale. "J’ai certains quartiers en vue."

En parallèle de sa carrière qui l’a mené au Qatar (Al-Sailiya SC) depuis l’été 2019, il est resté actif en Belgique. "Avec les Souliers du cœur, des actions pour les réfugiés et bientôt dans le cadre de Viva for Life. J’aimerais structurer quelque chose dans ce sens avec Jean-François Lenvain. Rendre quelque chose de concret. Je me souviens de mon enfance, de l’époque où avoir des chaussures de foot était galère. Je me suis battu pour obtenir ce que je voulais : être professionnel. C’était la porte de sortie pour ma famille et moi."

Et que ferez-vous après votre carrière en dehors de vos projets caritatifs ?

