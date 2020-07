Et du côté de l’équipe masculine du RSCA, quelles sont les actualités au niveau des transferts ?

Bogdan Mykhaylichenko, l’arrière gauche ukrainien de Lugansk, va enfin débarquer cette semaine. "Du moins, si tout va bien", avertit Van Eetvelt.

Kemar Lawrence, son concurrent, ne reviendra pas en Belgique dans les jours ou semaines à venir. "Par respect pour sa situation privée (il est abattu par le décès de son frère), nous ne faisons pas de déclarations, dit Van Eetvelt. Mais il ne jouera pas pendant une certaine période. Il doit d’abord se refaire une santé au niveau mental, et puis on verra."

Percy Tau n’a pas encore signé. "C’est encore une option, dit Van Eetvelt. Mais même s’il avait déjà signé, il ne pourrait pas venir, puisqu’il n’y a actuellement pas de vols en provenance d’Afrique du Sud."

Ognjen Vranjes était de retour à Tubize où se déroule le stage. Anderlecht refuse de le lâcher gratuitement à l’AEK. Vu que les Grecs viennent de vendre leur gardien Barkas pour 6 millions au Celtic, ils disposent d’une jolie cagnotte.

Rien de grave pour Amuzu et Roofe

Plus de peur que de mal pour Francis Amuzu, qui avait quitté le terrain en boitant après une grosse charge d’un joueur de Nantes, samedi. Kemar Roofe, lui, n’avait pas joué par précaution. Si tout va bien, Anderlecht joue à huis clos à Lille, ce samedi à 16 heures. Le Sporting poursuit sa préparation en se disant que le championnat va débuter le 9 août. “Nous sommes prêts, dit Van Eetvelt. On applique mieux le style de jeu que la saison passée. On a confiance en ce groupe. Notre principal souci est de savoir si le championnat va bel et bien démarrer comme prévu.”