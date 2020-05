Karel Van Eetvelt : "Financièrement, Anderlecht tiendra le coup jusqu’à la reprise" © BELGA Anderlecht Yves Taildeman

Interrogé par nos confrères de VTM, le CEO d’Anderlecht, Karel Van Eetvelt, a certifié qu’Anderlecht ne mettrait pas ses joueurs au chômage technique. " Le chômage technique pour des footballeurs pro n’est pas justifiable. Nous payons peu de taxes sur les salaires de nos joueurs et peu de cotisations sociales. On ne doit donc pas profiter d’un système de solidarité auquel nous contribuons à peine. Je déplore que certains clubs aient quand même mis leurs joueurs au chômage technique. Par contre, on a demandé à tout le monde au club de faire un effort. Grâce à cela, nous tiendrons le coup jusqu’à la reprise. Si la crise dure, nous devrons toutefois prendre d’autres mesures..."