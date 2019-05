La victoire de Malines en Coupe mercredi a donné le sourire aux Anderlechtois. L’espoir d’être européen revit. « Normalement, je soutiens toujours Gand car j’ai passé de beaux moments là-bas comme joueur mais le succès de Malines est une bonne chose pour nous. On retrouve un objectif: finir au moins cinquième. Mon groupe avait besoin d’un challenge dans cette fin de playoffs. » Cet objectif passera par de bons résultats, à commencer par le Clasico dimanche. « Je sais qu’on reste sur une série d’1 sur 18 mais je ne vois pas ça ainsi. On méritait de battre Gand et on a fait un match correct à Bruges où tout le monde est quasi battu. On peut faire quelque chose de bien contre le Standard. »

Outre l’objectif retrouvé, Belhocine a aussi envie que le Sporting remette les points sur les i dans ces playoffs. « Je suis avec ce groupe depuis longtemps et je vois les souffrances. On sait ce qu’on pense de nous dans le football belge. Mes joueurs savent aussi que Carcela a déclaré que le Standard aurait peut-être mis plus de buts que le 5-0 du forfait à l’aller. Grâce à tout ça, on veut sonner la révolte! »