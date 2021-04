La trêve internationale refermée pour les Red Flames, le Sporting d’Anderlecht va pouvoir se concentrer sur le début des playoffs en Super League, les Mauves ayant été bye lors de la première journée.

Ce samedi après-midi, les joueuses de Patrick Wachel se rendent à OHL pour renouer avec la victoire après leur seul revers de la saison lors de l’ultime journée de la phase classique face au Fémina White Star. Un scénario que le groupe bruxellois veut évidemment éviter de voir se reproduire.

"Perdre, c’était rare pour nous cette saison. C’est vraiment dommage d’autant plus qu’on évoluait ce jour-là dans le stadium du Lotto Park", se souvient Kassandra Missispo. "Mais dorénavant, on veut retrouver notre parcours victorieux comme on l’a connu durant toute la saison."