Le Jamaïcain a signé en faveur du RSCA lors des derniers instants du mercato.

Kemar Lawrence, le nouvel arrière gauche jamaïcain d’Anderlecht, est enfin en Belgique. Il a atterri ce matin à Zaventem en provenance de New York. Le team manager Tom Colpaert était à l’aéroport pour l’accueillir. L’ex-joueur des New York Red Bulls (comme Murillo) aurait dû arriver plus tôt, mais son passeport était rempli. “Cela a pris un certain temps mais c’est en ordre maintenant”, se marrait-il quand on lui a posé la question.

Selon la légende, Messi a changé de flanc lors d’un match entre l’Argentine et la Jamaïque parce qu’il n’aimait pas jouer contre Lawrence. Il sera qualifié pour le match à Malines de samedi prochain.