Kenneth Bornauw est un visage connu à Anderlecht puisqu'il n'est autre que le papa de Sebastiaan, qui a quitté les Mauves en 2019 pour Cologne (et qui est désormais actif à Wolfsbourg).Fort de son expérience dans le marketing chez Unilever et Microsoft, Kenneth Bornauw devient "Chief Operating Officer" et "Chief Commercial Officer" (COO/CCO) du Sporting d'Anderlecht. Il prend ainsi en charge le département opérationnel et commercial du club."Afin de renforcer l'évolution positive de ce club, il est nécessaire de continuer à investir dans le cadre du commercial et de l’opérationnel. En tant que COO/CCO expérimenté, Kenneth y dirigera une équipe de personnes très talentueuses", a commenté Peter Verbeke, CEO du club.