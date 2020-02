"Désolé, mais ce n’est pas le bon moment pour moi de m’exprimer au sujet de Derrick Luckassen." Le message de John de Jong, le patron sportif du PSV Eindhoven a le mérite d’être clair.

A-t-il eu vent ou non des déclarations du défenseur ? On peut se douter qu’elles lui ont été rapportées. Luckassen avait expliqué, il y a quelques mois, qu’il ne voulait "plus jamais retourner au PSV" et qu’il "regrettait d’y avoir signé".

Des propos forts qui venaient du fond du cœur. À Eindhoven, pourtant, on envisage toujours un retour possible du défenseur central prêté à Anderlecht même si le Sporting souhaite étudier les conditions de levée de l’option d’achat du joueur. "Il est encore suivi de près par le club", dit-on au PSV.

(...)