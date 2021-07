L’attaquant de 33 ans, libre depuis son départ à Gaziantep (Turquie) en fin de saison passée, cherche un nouveau défi et se verrait bien à Anderlecht, un club où il avait eu des contacts avant de s’engager à l’Antwerp en 2019 et où il connaît très bien Vincent Kompany, son ancien équipier chez les Diables. Mais l’intention vient plus de Mirallas que du Sporting, même si la direction cherche encore un attaquant (idéalement avec un profil plus costaud). Le contact doit se poursuivre cette semaine avec Kompany mais l’ex-avant-centre d’Everton ne devrait pas s’engager au RSCA.