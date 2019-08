Simon Davies estime qu’il y a suffisamment de joueurs qui savent marquer pour gagner à Mouscron dimanche.

Anderlecht jouera son deuxième match de championnat dimanche à Mouscron. Et pour la deuxième fois, ce sera sans attaquant de formation. Kiese Thelin n’est pas encore remis de sa blessure à la cuisse. Il espère reprendre l’entraînement collectif la semaine prochaine. Santini parti et Dauda écarté, il ne reste donc que Gerkens pour, à nouveau, dépanner en pointe.

Pas un problème pour Simon Davies, le T1. "On a très bien joué pendant une partie du match contre Ostende et on s’est procuré des occasions. Dans l’équipe, il y a suffisamment de joueurs capables de marquer ces occasions. Il ne faut pas regarder que l’attaquant de pointe. Vlap a montré qu’il savait mettre des buts." S’il a refusé de commenter l’arrivée de Van Crombrugge puisqu’elle n’a pas encore été officialisée par le club, Davies est revenu sur la défaite contre Ostende. "Il faut transformer nos 20 très bonnes minutes en 90 très bonnes minutes. Je pense qu’on est sur la bonne voie. L’équipe était très jeune dimanche passé. Quand notre deuxième but a été annulé puis que l’adversaire a égalisé dans la foulée, les jeunes ont pris un coup sur la tête. Ils n’avaient pas l’expérience pour bien gérer ça. Cette expérience, ils l’ont maintenant. On avance donc."