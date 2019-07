Simon Davies a donné sa première conférence d’avant-match ce jeudi. Un jour inhabituel qui va devenir la norme cette saison. Le T1 de Vincent Kompany se réjouit d’être dimanche, pour la réception d’Ostende (14h30).





"On a bien bossé en préparation contre de bons adversaire et on est excité de commencer. C’est aussi valable pour moi qui vais diriger mon premier match de première division en tant qu’entraîneur."

Un match que le Sporting devra jouer sans attaquant. Kiese Thelin est légèrement blessé, Santini aussi. "La saison va être très longue et on ne veut prendre de risque avec aucun joueur."



C’est Gerkens qui va probablement commencer en pointe. Un rôle de faux neuf où il avait séduit à Hambourg le week-end passé. "Pieter l’a très bien fait. Il peut jouer à plusieurs positions", explique le Gallois.





Sandler, prêté par Manchester City, ne devrait pas encore pouvoir faire ses débuts ce dimanche. Il n’est pas encore totalement prêt physiquement. Même constat pour Nasri.