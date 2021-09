Avec l'arrivée de Kouamé en fin de mercato, Kiese Thelin n'était plus utile à Anderlecht. Et à un an de la fin de son contrat, il n'y avait le risque de le voir filer gratuitement l'été prochain. Mais une solution est en passe d'être trouvée: le Suédois a reçu des offres de Turquie et des Emirats arabes unis, pour un transfert définit. Actuellement avec sa sélection, il a été autorisé à gérer son transfert. Dans ces deux pays, le marché est encore ouvert.