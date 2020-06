Killian Sardella a prolongé son bail au RSC Anderlecht. Le défenseur de 18 ans a signé jeudi un nouveau contrat qui le lie jusqu'en juin 2025. Son contrat actuel expirait à la fin de la prochaine saison.

Sardella est un produit de l'école des jeunes d'Anderlecht où il a évolué depuis 2011. L'international espoirs (U21) a effectué ses débuts en équipe première en 2019.

"Que Killian prolonge, malgré l'intérêt concret d'autres clubs, est très important pour le RSC Anderlecht" a souligné Peter Verbeke, le directeur sportif du RSCA. "Conserver les jeunes talents formés au club - et les laisser partir vers un top club européen une fois qu'ils seront vraiment prêts - est notre priorité. Il est évocateur que Killian et ses parents estiment qu'il doive poursuivre patiemment sa formation au RSCA. Cette saison, il a enregistré une progression remarquable et c'est tout autant son mérite que celui du staff sportif. Nulle part en Europe les jeunes joueurs ne reçoivent effectivement plus leur chance que chez les Mauve et Blanc."

"Je n'ai pas hésité bien longtemps", a déclaré pour sa part Sardella. "L'encadrement et le fonctionnement sportif du RSC Anderlecht sont uniques. Au RSC Anderlecht, les jeunes joueurs reçoivent leur chance. J'ai extrêmement hâte de commencer la nouvelle saison afin de pouvoir continuer à me développer et à aider notre équipe."