Il n’est pas encore prêt à disputer les 90 minutes, mais Kristoffer Olsson (26 ans) est attendu au coup d’envoi à Eupen. Le Suédois n’est pas qu’un passant à Anderlecht, il a signé pour quatre ans et doit faire oublier Sambi Lokonga.

Retour au 16 juillet 2011. Aftonbladet, le journal suédois le plus vendu, annonce le transfert d’un des principaux talents suédois vers Arsenal. Olsson a 16 ans et signe pour quatre ans chez les Gunners d’Arsène Wenger. Pourtant, dévoilera-t-il plus tard, il avait toujours été un supporter de Manchester United, grâce à Beckham et Ronaldo.

Il débute en U18, joue en Youth League contre Barcelone et Dortmund, marque contre l’OM et le Shaktar Donetsk et rejoint vite les U21, où il croise des stars qui reviennent de blessure, comme Bacary Sagna, Emmanuel Frimpong et Jack Wilshere. Ce dernier complimente le jeune Olsson dans les médias, la voie vers le noyau A est ouverte.