Ce mardi soir, Vincent Kompany joue son dernier match de la saison, avec les Diables rouges contre l’Écosse.

Puis, il part en vacances. Il va donc louper la reprise des entraînements à Anderlecht et ne sera pas présent pour le match amical contre le RWDM.

Mais son staff est déjà bien informé du système de jeu qu’il veut implanter au Sporting. En effet, il a invité tous ses adjoints à Manchester pour leur expliquer la façon dont il voit les choses.

Le rendez-vous date de la fin mai, après le dernier match d’Anderlecht, à Gand. La délégation, avec Pär Zetterberg et avec les nouveaux Simon Davies (T1) et Floribert Ngalula (adjoint), était attendue à un hôtel à Manchester. Pendant plusieurs heures, images à l’appui, Kompany a présenté sa tactique et son système de jeu.

Tout comme Michael Verschueren et Frank Arnesen lors de l’entretien d’embauche, l’audience de Kompany était impressionnée par ses projets et par son intelligence.

On le sait : le joueur/manager du Sporting va essayer de copier le système de Pep Guardiola. Mais il ne disposera évidemment pas de joueurs comme De Bruyne ou Agüero pour réaliser ses idées…