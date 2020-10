En cas de victoire, les Mauves dépasseront leur adversaire du jour et se hisseraient à la 6e place de la Pro League. Un moindre mal après s'être contenté d'un point sur six contre Eupen et Bruges, juste avant la trêve.



Pour atteindre cet objectif, Vincent Kompany fait confiance à un onze inédit en alignant pour la première fois les recrues Matt Miazga et Josh Cullen.





Le onze de base d'Anderlecht: Van Crombrugge, Murillo, Miazga, Delcroix, Mykha, Cullen, Kana, Verschaeren, Tau, Dimata, Nmecha





Suivez Anderlecht-OHL en direct commenté dès 20h30: