Anderlecht n’a toujours pas annoncé si Vincent Kompany sera encore à la tête de l’équipe la saison prochaine. Les discussions en interne sont encore en cours. Vu que la reprise des entraînements est prévue le 20 juin, le Sporting aimerait être fixé le plus rapidement possible.

Il est clair que les deux parties ne sont plus sur la même longueur d’ondes depuis quelques semaines. On le sait, Kompany a perdu beaucoup de crédit avec la défaite en finale de la Coupe et surtout en s’inclinant quatre fois contre l’Union. Sa communication lors de certaines conférences de presse ("la saison est déjà réussie" et "il faut soit de l’argent, soit de la patience") a été mal perçue par ses patrons.

La direction sait toutefois ce que représente Kompany pour le club et les supporters. Le plan A était de réussir le défi avec Kompany, un enfant de la maison. Mais certaines personnes au sein du club se demandent si ce sera possible. Une chose est sûre: que ce soit avec ou sans Kompany, le club veut absolument poursuivre sa politique des jeunes.

Reste à voir, aussi, si Kompany recevra encore des propositions de l’étranger. Selon les sites de paris anglais, Kompany reste le candidat numéro 1 pour coacher Burnley, malgré sa relégation en D2 anglaise. Il est le coach le mieux coté, devant Joey Barton et Wayne Rooney. Mais selon nos informations, il n’en est pas question. Burnley va bientôt désigner un autre coach que Kompany.