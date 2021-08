Ce n’est pas encore communiqué officiellement, mais Anderlecht - Gand - qui était programmé entre les deux prochaines rencontres de Conference League - sera reporté. "Le coefficient belge a besoin d’un petit coup de pouce, et donc ce ne serait pas une mauvaise chose", dit Vincent Kompany. "Même nos rivaux en Belgique pourraient en profiter."

Et quid du 2-1 contre Laçi ? Le but encaissé en toute fin de match n’a pas fait plaisir au coach anderlechtois. "C’est une question de perfectionnisme", avoue Vincent Kompany. "Je m’attendais à ce genre de match. On avait une avance de cinq buts et on a un match dans trois jours. Je comprends que c’est la dernière image qui reste, mais je n’oublie pas la première mi-temps, qui était bonne."

Kompany a vu beaucoup de bonnes choses. "De l’intensité, un bon pressing, de la profondeur, la circulation du ballon n’était pas mauvaise. Yari qui a marqué et la montée au jeu de Stroeykens, des garçons qui sont l’avenir du club, sont également importants."

Un autre garçon qu’on a enfin revu est Marco Kana. La saison passée, il n’a débuté que quatre matchs. Kompany: "Marco est un jeune, et un jeune connaît des hauts et des bas. Il a aussi eu quelques pépins physiques qui lui ont parfois coûté trois ou quatre semaines. Mais il a montré qu’il peut être compétitif et qu’il est un des joueurs qui peuvent nous aider cette saison."

Ait El Hadj a été bon avant le repos. "Rassurez-vous, j’ai vu la même chose que vous. Mais je ne vais pas faire le bilan de chaque joueur. Le plus important, c’est que tout le monde reçoive du temps de jeu ."

Les quatre cartes jaunes n’ont pas gâché la soirée . "C’est la preuve qu’on n’a pas joué avec le frein à main. Je préfère cela à une équipe qui lève trop le pied."