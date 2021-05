"J’ai eu un peu de temps pour faire partir l’émotion." Vincent Kompany n’a pas souhaité revenir sur son interprétation de l’exclusion de Matt Miazga ou sur le but inscrit par l’Antwerp au terme de la défaite. "Je pourrai ainsi paraître humble dans la défaite", a-t-il ajouté avec le sourire. "Je ne veux pas refaire le match dix fois car mon avis et celui du corps arbitral vont diverger." Un Kompany déçu qui a quand même accepté de faire le bilan de la saison.

Quel était votre sentiment au coup de sifflet final ?

"Beaucoup d’émotions étaient attachées à cette fin de match. Un mix de frustration et de fierté. Frustré du résultat mais fier de la saison de mes joueurs, de leur envie, leur attitude et leur travail. Je suis vraiment content de travailler pour un club magnifique comme Anderlecht. Mais le travail n’est pas fini. On va encore plus bosser."

Et tout donner en Conference League même si vous rêviez de Champions League ?

"FC Tirana ou Real Madrid, on va aller à fond pour tout donner et gagner. On ne lâchera rien."

Quel bilan tirez-vous pour votre équipe ?

"Je suis fier. Dans les autres équipes, il n’y a qu’un ou deux jeunes qui sont capables de faire ce que nos jeunes doivent effectuer. Nos joueurs ont la pression des cadres des autres équipes. Aujourd’hui, ils ont encore des dents de lait. Demain, ce seront des tueurs."

Allez-vous un peu souffler dans les semaines à venir ?

"On a tous besoin d’un moment pour faire une pause. On a repris avant tous les autres car on devait beaucoup travailler pour progresser vite. Ils en sont sorti plus forts mais ils doivent désormais souffler. Mentalement et physiquement pour revenir frais à la reprise. Je leur en demande plus qu’aucun coach ne m’a jamais demandé."

Avez-vous déjà travaillé sur votre mercato ?

"Nous avons eu des discussions pendant les playoffs mais la situation était difficile avec des matchs importants qui s’enchaînaient. Une partie des conversations ont déjà été menées. Peter (Verbeke) devra également en mener une autre partie. On va désormais pouvoir trancher."