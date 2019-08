Les réactions des joueurs au micro de nos confrères de Proximus 11.

"Je prends la responsabilité de cette défaite. On a dominé en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a manqué de créativité et de réalisme. J’ai l’impression que les 4 frappes au but de Courtrai, c’est 4 buts. On ne va pas changer notre méthode de travail. On a encaissé 4 buts et ce n'est pas normal. On a une équipe qui est très jeune avec un manque d’expérience totale. Nous avons encaissé sur une rentrée en touche, ce n'est pas normal. On a l’impression d’encaisser contre le cours du jeu et au lieu de se relever on s’enfonce. Mais on va bosser pour s’améliorer. C’est la première fois qu’on s’écroule comme cela. Je fais avec ce que j’ai comme possibilités. Les jeunes joueurs vont et doivent apprendre. On doit accepter le résultat avec dignité et avancer."

Pelé Mboyo (KV Coutrai) : "On a une bonne mentalité dans l’équipe, on savait qu’on pouvait revenir au score. En deuxième mi-temps, le coach a bien mis les choses en place et ça a porté ses fruits. Le coach était faché à la mi-temps. Je suis content, ça fait plaisir de marquer deux fois. C'était difficile face à Kompany car c'est un très bon défenseur. Dommage pour lui qu'il ait perdu ce soir mais heureusement pour nous d'avoir gagné. Anderlecht a une bonne équipe et ça va aller pour eux cette saison je pense."

Nacer Chadli (RSC Anderlecht): "J’ai eu des bon moments et des mauvais. Au niveau physique je dois encore progresser. On avait fait le plus dur en première mi-temps. Comme back droit, ça n’a pas été compliqué mais leurs longs ballons nous ont un peu tué. C’est vraiment dommage parce qu’on méritait mieux dans ce match. On devra travailler plus dur cette semaine pour gagner la semaine prochaine."

Yves Vanderhaeghe (KV Courtrai) : "Quand tu cries sur les joueurs, le message va passer donc c’est ce que j’ai fait à la mi-temps. On savait qu’ils allaient avoir le ballon. En première mi-temps, on a trop reculé. Mais en deuxième mi-temps, Anderlecht a fait des erreurs. On a réussi à les empêcher de jouer. On a été au duel avec eux. On a montré que quand on récupérait le ballon, on pouvait faire mal à une défense et à la défense d’Anderlecht. C’est bien de mettre quatre buts à la défense Kompany-Sandler. Le but de D’Haene est magnifique. On a peur de perdre Mboyo durant ce mercato. Je ne suis pas à l’aise avec ça mais on espère qu’il va rester parce qu’on n'a pas un joueur pour le remplacer."