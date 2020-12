Vincent Kompany avait un large sourire quand on lui a parlé du penalty de Nmecha. "Disons que je ne suis fan que de Panenka réussies, si vous voyez ce que je veux dire." En d’autres mots, il n’aime pas trop les Panenka. "Le plus important, c’est que le ballon aille au fond. Que ce soit via un tir à ras du sol, dans le plafond ou dans le coin. Non, je ne savais pas que Lukas allait botter de cette façon, il ne l’a jamais fait à l’entraînement. Les meilleurs penalties sont ceux qui surprennent. Mais je crois que les gardiens de nos prochains adversaires auront regardé les images de ce match…"

Autre constat à l’issue de la septième victoire de la saison : Anderlecht n’avait que 40 % de possession de balle. "Pourquoi est-ce que je devrais me lancer dans ce débat ? Nous avons joué à dix, donc je ne devrais pas répondre à cette question", souriait Kompany.

Mais même à 11 contre 11, Anderlecht avait ce même pourcentage. "Ce pourcentage est un chiffre comme un autre", justifiait le coach des Mauves. "Quand on commence un match, on a des principes de jeu qui font en sorte que très peu d’équipes savent nous mettre sous pression. On arrive toujours à faire circuler le ballon derrière. Et on a une organisation défensive qui nous permet de récupérer des ballons et à être dangereux. Si l’adversaire joue beaucoup de ballons vers l’avant, on récupère plus vite le cuir. Quand il joue beaucoup de ballons latéraux, on le récupère moins vite. Cela influence notre possession, tout comme le fait qu’on mène souvent très tôt au score, ces derniers matchs."

Le six sur six soulage les Mauves. "Je suis surtout content qu’on ait tenu bon en fin de match. Tout n’était pas encore parfait, mais on a beaucoup travaillé cet aspect."