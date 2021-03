Le premier des quatre matchs est le plus facile, à domicile contre Zulte-Waregem. Vincent Kompany a envie de revanche. "J’espère qu’on se qualifiera pour les playoffs 1 pour pouvoir rejouer contre Genk. Ce n’est pas personnel, mais j’étais déjà comme cela en tant que joueur. La défaite a fait très mal et donc – même si c’est bizarre de le dire – on apprend plus de ce genre de matchs."

La pression sur ses épaules est immense. "Si c’est un match de la vie ou de la mort pour nous contre Zulte-Waregem ? Cela fait déjà 11 matchs que j’aborde les rencontres avec cet état d’esprit."

Elias Cobbaut (coup direct) est très incertain, tout comme deux trois autres joueurs, dont Kompany n’a pas cité le nom.

Son sourire, il l’a retrouvé en fin de conférence de presse quand il a reçu une question au sujet d’Olivier Deschacht. "Il hésite à arrêter sa carrière ? Je n’y crois pas du tout ! Il n’a pas besoin de mes conseils, mais je suis convaincu qu’il sera au coup d’envoi d’Anderlecht – Zulte-Waregem de la saison prochaine. Il n’y a pas plus compétiteur que lui. Et vu qu’il est encore très fit... Tant qu’il peut porter le maillot d’une équipe de Jupiler Pro League, il le fera. Je ne comprends pas pourquoi il envisage autre chose que de continuer."