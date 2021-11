Les Anversois ont subi une lourde défaite à domicile contre Fenerbahçe en Europa League ce jeudi (0-3). Un match que Vincent Kompany a évidemment suivi avec attention. "C'est mon job (rires). Mais je ne vais pas faire une grande analyse de ce match. Je n'en regarde pas qu'un seul, mais cinq ou six et je me base là-dessus pour comprendre l'adversaire. C'est clair que le résultat de cette rencontre n'est pas important. Il faut parler du style de jeu et des principes. Je regarde donc un bloc de matchs. J'ai regardé leurs prestations contre le Cercle, Bruges, Genk et La Gantoise et à partir de là, on crée une image. L'Antwerp, c'est une équipe avec beaucoup de rotations, avec deux ou trois systèmes différents…"

Face aux "petites" équipes, les Anderlechtois éprouvent parfois des difficultés à rester concentrés durant 90 minutes. La sortie face à OHL la semaine dernière en est le meilleur exemple. Mais ce problème est moins présent quand le Sporting affronte des adversaires d'un plus gros calibre. "Une équipe forte mentalement est une équipe où on ne remarque pas la différence quand elle gagne ou quand elle est battue. Au niveau du remplissage des tâches, des principes… C'est un exercice, avec le temps et les automatismes, dans lequel tu peux effectuer beaucoup de progrès. Nous y sommes confrontés et, pour le reste, il faut continuer à jouer au foot et à apporter le danger. Il faut être concentré à tous les niveaux et nous serons récompensés."

S'il a loupé le match contre OHL en raison d'un pépin physique, Christian Kouamé pourrait effectuer son retour au Bosuil. "Tout se passe comme prévu. Nous n'allons pas décider trop rapidement pour le match de dimanche. Mais, c'est positif. Et il n'y a pas d'autres blessures."

La grande question est évidemment de savoir si Amir Murillo pourra jouer contre l'Antwerp (suite à son exclusion face à OHL). "Nous verrons, la décision tombe aujourd'hui (ce vendredi)."

Si le club décide d'aller en appel, le Panaméen sera disponible.